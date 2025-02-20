Маск раскритиковал Зеленского за съемки для журналов, пока «дети умирали»

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) и правая рука президента Дональда Трампа Илон Маск обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Предприниматель напомнил о фотографиях Владимира и Елены Зеленских, сделанных для журнала Vogue в летний период 2022 года, сообщает «Царьград» .

«Он делал это, пока дети умирали в окопах на фронте», — сказал Маск.

Эти съемки были далеко не единственными для гламурных изданий и международных СМИ. Зеленский как один, так и в паре с супругой не раз становился героем эффектных фотосессий с околовоенным антуражем, что создавало образ «президента воюющей страны».

Предприниматель также напомнил о смерти американского журналиста. Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме в 2024 году, где находился под арестом по обвинению со стороны СБУ.

«Зеленский убил американского журналиста», — отметил Маск.

Кроме того, Маск призвал провести расследование касательно того, куда делась часть американской помощи, выделенной Украине.