Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в Пенсильвании

Предприниматель задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после такого визита.

«По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?», — заявил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал свое видеообращение, записанное на борту военно-транспортного самолета. В нем политик, направляющийся на сессию Генассамблеи ООН в США, заявил, что сперва поедет в штат Пенсильвания и уже после него — в Нью-Йорк.