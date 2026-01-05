Маск поужинал с Трампом на фоне проведения США операции в Венесуэле
Маск опубликовал фото с Трампом после ужина в Белом доме
Американский бизнесмен Илон Маск разместил в социальной сети X фотографию, на которой он запечатлен за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией, сообщает РБК.
В сопроводительном сообщении Маск написал: «Вчера вечером был прекрасный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим».
Ужин и публикация фотографии состоялись вскоре после того, как США провели масштабную военную операцию в Венесуэле.
В ночь на 3 января американские силы нанесли удары по объектам в Каракасе и других районах страны, в результате чего президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.
