Маск поужинал с Трампом на фоне проведения США операции в Венесуэле

Маск опубликовал фото с Трампом после ужина в Белом доме

Американский бизнесмен Илон Маск разместил в социальной сети X фотографию, на которой он запечатлен за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией, сообщает РБК .

В сопроводительном сообщении Маск написал: «Вчера вечером был прекрасный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим».

Ужин и публикация фотографии состоялись вскоре после того, как США провели масштабную военную операцию в Венесуэле.

В ночь на 3 января американские силы нанесли удары по объектам в Каракасе и других районах страны, в результате чего президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

