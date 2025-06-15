Маск отреагировал на призывы помочь иранским активистам

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Илон Маск открыл Ирану доступ к Starlink на фоне интернет-блокировок

В разгар эскалации ближневосточного конфликта Илон Маск неожиданно вмешался в ситуацию — его компания SpaceX активировала спутниковый интернет Starlink для Ирана, сообщает РБК .

Это решение стало ответом на призывы активистов, сообщавших о тотальном отключении интернета властями страны.

«Лучевые сигналы включены», — лаконично написал Маск в соцсети X (бывший Twitter), комментируя обращение с просьбой помочь иранским протестующим. Источники подтверждают, что первые терминалы Starlink уже начали работать в приграничных районах.

Тегеран заблокировал доступ в интернет после начала израильской операции «Восходящий лев» и ответных ударов «Истинное обещание-3». Власти объяснили это «необходимостью предотвращения паники», но активисты уверены — так режим пытается подавить протесты.

Это не первый случай, когда Starlink становится цифровым мостом через государственные ограничения. Ранее система помогла Украине сохранить связь после российских кибератак.