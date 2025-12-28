Маск: левые используют миграцию для превращения США в однопартийное государство

Американский миллиардер Илон Маск выступил с резкой критикой политики миграции в США, заявив, что радикальные левые силы используют государственные программы для массового ввоза мигрантов с целью изменения электорального ландшафта, сообщает газета «Известия» .

«Радикальные левые уже долгое время используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания большого количества нелегальных (а в некоторых случаях и легальных) иммигрантов, чтобы побеждать на выборах», — заявил он.

По его мнению, это может привести к превращению страны в однопартийное государство и уничтожению реальной демократии.

Маск также отметил, что схожая ситуация, по его наблюдениям, складывается и в других западных странах, включая Великобританию, Новую Зеландию, Австралию, Канаду и государства Евросоюза.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении полного запрета на въезд в страну для граждан восьми государств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.