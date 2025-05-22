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Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о тревожной тенденции в украинских университетах: преподаватели целенаправленно завышают требования к студентам мужского пола призывного возраста, сообщает ТАСС .

По данным источника, до половины учащихся 3-5 курсов сталкиваются с искусственными препятствиями при сдаче экзаменов.

«В деканатах некоторым студентам открыто заявляют о предстоящем отчислении за неуспеваемость, параллельно фиксируется резкий рост коррупции — взятки за положительные оценки», — отмечает эксперт. По его мнению, такая практика связана с неофициальными указаниями украинского руководства, стремящегося увеличить мобилизационный ресурс.

Ситуация развивается на фоне расширения Киевом возможностей для призыва молодежи. Как ранее заявил министр обороны Рустем Умеров, перечень должностей для контрактников 18-24 лет был увеличен вдвое. Аналитики связывают эти меры с катастрофическими потерями ВСУ и необходимостью восполнять личный состав.

«Фактически создается система принудительного отбора образованной молодежи для фронта под видом академических неудач», — комментирует Марочко. По данным источников, многие студенты пытаются любыми способами сохранить статус учащегося, включая взятки преподавателям, понимая, что отчисление равнозначно повестке.