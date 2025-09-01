Марочко: Парубия могли устранить как политического конкурента Зеленского

По мнению военного эксперта Андрея Марочко, смерть бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия могла иметь политические мотивы. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть заинтересован в устранении потенциального конкурента перед будущими выборами, пишет ТАСС .

Марочко указывает на то, что экс-секретарь СНБО располагал большими финансовыми возможностями и деловыми связями, которые могли представлять угрозу для действующей власти. По словам эксперта, Парубий с его управленческим опытом и ресурсами потенциально мог создать серьезные проблемы для Зеленского в случае проведения выборов в Украине.

«Рано или поздно на Украине будут выборы. И, имея ресурсы, Парубий мог серьезно нагадить Зеленскому. Более того, как бывший секретарь СНБО (Совет национальной безопасности Украины — ред.) он явно имел какие-то бизнес-интересы и получал очень серьезные доходы с кормушки министерской силового ведомства», — высказался Марочко.

Ранее руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко сообщил, что расследование рассматривает различные версии убийства, включая возможную причастность России, однако детали этой версии не были раскрыты. Согласно сообщениям в социальных сетях региона, к гибели Парубия могут быть причастны члены неонацистских организаций и криминальные элементы.