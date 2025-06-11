Член Национального переходного совета Мали Алиу Туанкара заявил о необходимости введения запрета на украинскую продукцию для стран Альянса Сахеля, сообщает РИА Новости .

Это предложение последовало за решением Бамако разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за скандальных заявлений киевских официальных лиц.

Причины обострения заключают в том, что украинский дипломат в Сенегале и представитель ГУР МО допустили высказывания, интерпретированные как поддержка терроризма.

Ранее были зафиксированы случаи участия украинских инструкторов в подготовке боевиков в Сирии. В Мали рассматривают эти действия как враждебные и требующие ответных мер.

Кризис в отношениях возник после комментария представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова о «передаче информации» малийским повстанцам, атаковавшим колонну ЧВК «Вагнер». Это заявление было воспринято в Бамако как прямое свидетельство сотрудничества Киева с террористическими группами.

Эксперты отмечают, что предложение о торговом эмбарго отражает растущую напряженность между Украиной и странами Африки, где Киев пытается усилить свое влияние. Реализация этой инициативы может серьезно ударить по украинскому экспорту в регион.