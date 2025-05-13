Макрон заявил о планах ЕС добиться 30-дневного перемирия на Украине

Франция готовит новые санкции против России в кооперации с США

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 во вторник вечером озвучил намерение Евросоюза добиться временного прекращения огня на Украине, сообщает «Интерфакс» .

«На Украине на карту поставлена наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней», — подчеркнул он.

Глава государства также анонсировал скорое введение новых ограничительных мер в отношении Москвы в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами.

По его словам, Европа ожидает ответных шагов от российских властей.

Ранее сообщалось о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.