Макрон заявил о планах ЕС добиться 30-дневного перемирия на Украине
Франция готовит новые санкции против России в кооперации с США
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 во вторник вечером озвучил намерение Евросоюза добиться временного прекращения огня на Украине, сообщает «Интерфакс».
«На Украине на карту поставлена наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней», — подчеркнул он.
Глава государства также анонсировал скорое введение новых ограничительных мер в отношении Москвы в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами.
По его словам, Европа ожидает ответных шагов от российских властей.
Ранее сообщалось о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.