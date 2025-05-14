Макрон в прямом эфире отказался от ультиматума России по Украине

Французский президент Эммануэль Макрон в прямом эфире уклонился от ответа на вопрос по поводу ультиматума России во время большого интервью местным телеканалам, сообщает kp.ru .

Интервью с французским лидером началось с результатов соцопроса. Согласно исследованию, 69% опрошенных считают, что Франция движется в неверном направлении, 24% — что ситуация не меняется. И лишь 7% французов видят положительные изменения в жизни страны. При этом большинству не нравится внешняя политика.

Затем журналисты попытались выяснить у Макрона детали ультиматума России в случае отказа от прекращения огня на Украине. Однако президент Франции пытался уклоняться от прямых ответов.

«То, что происходит на Украине — это вопрос мира для нашего континента, в том числе для французов. Какова наша цель? Добиться прекращения огня на 30 дней на земле, на воде и в воздухе — чтобы можно было обсудить территории, судьбу атомной электростанции и пресловутые гарантии безопасности», — ответил Макрон.

При этом глава государства так и не ответил на вопрос, введет ли Евросоюз новые санкции, если Россия откажется от 30-дневного прекращения огня в зоне боевого соприкосновения. По его словам, у Франции нет законных механизмов для давления на РФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обнародовал итоговый документ по результатам переговоров с лидерами Франции, Германии, Польши и Великобритании, содержащий жесткие требования к Москве.