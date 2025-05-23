Макрон устроил разнос министрам из-за слива про исламских террористов

Президент Франции Эммануэль Макрон «в явном гневе раскритиковал» своих министров во время заседания кабинета обороны. Политик устроил «разнос» подчиненным после того, как в СМИ просочился неопубликованный доклад о продвижении террористами из «Братьев-мусульман»* своей фундаменталистской повестки по всей Франции и Европе, сообщает Politico со ссылкой на источники среди чиновников.

По словам одного из собеседников газеты, Макрон накричал на членов правительства и обвинил их в том, что они недостаточно противодействуют угрозе со стороны исламской террористической группировки. Доклад о влиянии «Братьев-мусульман»* планировалось опубликовать 21 мая, однако он просочился в консервативную прессу раньше времени.

Как пишет Politico, многие в правительстве считают, что утечку организовал глава МВД Франции Брюно Ретайо. Согласно «ранним опросам», именно министр внутренних дел может иметь немалые шансы на победу в выборах президента Франции в 2027 году, если он выдвинет свою кандидатуру. Издание предполагает, что устроенный Макроном «разнос» на заседании кабинета обороны, «по всей видимости, является ударом в спину Ретайо».

Один чиновников, рассказавший о вспышке гнева Макрона во время заседания, добавил, что в тот день у президента «были перепады настроения».

* Террористическая организация, запрещенная в России.