Макрон: США будут контролировать режим прекращения огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» и США договорились о создании механизма мониторинга режима прекращения огня на Украине под управлением Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости .

«В рамках коалиции мы закрепили наш подход, во-первых, через создание механизма мониторинга режима прекращения огня под управлением США при участии ряда государств», — отметил он.

6 января в Париже проходит встреча, в которой участвуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, а также зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Цель встречи — интеграция предложений Вашингтона в рамки планов «коалиции желающих».

Предварительно известно, что рассматриваемый проект соглашения может предполагать сохранение присутствия американского военного контингента на украинской территории после установления мира. Также США могут оказывать помощь в мониторинге соблюдения перемирия, в частности, путем предоставления разведывательных данных.

