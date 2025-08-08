Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского

Лукашенко дал интервью американскому журналу Time. Он заявил, что Минск готов принять переговоры президентов РФ, США и Украины. По его словам, Путин «с удовольствием бы встретился с Трампом» в белорусской столице.

Лукашенко уточнил, что переговоры могут продлиться несколько дней. К примеру, в первый день могут встретиться Трамп и Путин, во второй день к ним может присоединиться Зеленский.

Белорусский президент добавил, что к подобной встрече надо подойти со всей ответственностью. Переговоры нуждаются в предварительной проработке. Лукашенко заявил, что готов взяться за подготовку и устроить трехстороннюю встречу.

Однако он уверен: если местом переговоров назначат Минск, то Зеленский не поедет на них.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Президент РФ назвал ОАЭ одним из подходящих мест для переговоров. Между тем Fox News заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа в Риме.