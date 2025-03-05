Лукашенко: решение о СВО связано не только с расширением НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение России о начале проведения спецоперации связано не только с расширением НАТО на восток, сообщает RT .

Он отметил, что выбор есть всегда и, возможно, у президента России Владимира Путина были альтернативы.

«Но дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Белорусский лидер также подчеркнул, что Путин инициировал переговоры для обсуждения с Украиной вопросов по НАТО, демилитаризации и притеснения русского языка, а также прекращения военных действий.

В конце зимы 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее остановить боевые действия по двум причинам: он хочет сохранить жизни людям и перестать тратить огромные деньги на поддержание конфликта.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не разделил взглядов Трампа и был выгнан из Белого дома после расторжения договоренностей о подписании сделки по редкоземельным металлам.

4 марта Зеленский публично выразил сожаление, что в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка с Трампом, и заявил, что все-таки готов работать под началом американского лидера. В новом обращении к украинцам Зеленский подчеркнул, что для Киева отношения с США имеют значение.