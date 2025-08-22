Лукашенко: Путин не разрешил нанести удар «Орешником» по Банковой в Киеве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Он рассказал, как главе РФ Владимиру Путину предлагали атаковать системой «Орешник» улицу Банковую в украинском Киеве, но тот заявил: «ни в коем случае», сообщает Telegram-канал « Пул Первого ».

Лукашенко отметил, что на встрече с Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп играл роль посредника. Договоренностей во время нее было невозможно достичь. Встречались не стороны конфликта, а только одна из них.

Также Лукашенко выразил готовность провести переговоры в Минске. Однако у него нет «хотелок» на эту тему.

Президент Белоруссии добавил, что страна собирается выстраивать отношения с Соединенными Штатами. Государство на это нацелено.