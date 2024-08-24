Лукашенко призвал Украину начать говорить «на языке мира» в День независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и призвал местную власть начать говорить на языке мира ради будущих поколений славянских народов, сообщает Life.ru .

«В сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер в поздравительном сообщении добавил, что Белоруссия и Украина всегда были вместе, преодолевали разные трудности, делили радость и горе друг с другом. Он напомнил, что обе страны объединены в том числе родственными связями, и отметил, что со своей стороны Минск продолжит делать все возможное, чтобы на Украине как можно скорее стало безопасно.

Лукашенко пожелал украинцам мира, благополучия и согласия в обществе.