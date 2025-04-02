Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

Ежегодно 2 апреля Москва и Минск отмечают общий праздник — День единения народов России и Белоруссии. В связи с этим белорусский президент Александр Лукашенко направил поздравления российскому лидеру Владимиру Путину, говорится на официальном сайте главы Белоруссии.

Совместный проект интеграции двух государств принес неоценимый опыт в разнообразных аспектах построения государственности, считает Лукашенко. Благодаря проекту удалось раскрыть колоссальный созидательный потенциал экономических систем Белоруссии и России, а также сформировать механизмы для коллективного решения разноплановых задач вне зависимости от их уровня сложности.

Союзное государство обрело надежную защиту от внешних угроз благодаря планомерным действиям по обеспечению безопасности и равноправия граждан, подчеркнул Лукашенко. Кроме того, постоянное усиление сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций существенно укрепило эту защищенность.

«Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян», — заявил белорусский президент.

Также поздравительное сообщение от Лукашенко в честь Дня единения председатель правительства РФ и Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин. Аналогичные поздравления были направлены Валентине Матвиенко, возглавляющей Совет Федерации Федерального Собрания России. Не остались без внимания и Вячеслав Володин, занимающий пост Председателя Госдумы Федерального Собрания РФ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которым Лукашенко также выразил свои поздравления.