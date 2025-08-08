Лукашенко не собирается баллотироваться на следующий президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не собирается выдвигаться на следующий срок, сообщает РБК .

Также Лукашенко в интервью корреспонденту издания Time Саймону Шустеру опроверг информацию, что сын Николай станет его преемником.

«Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко подтвердил готовность провести в Минске переговоры президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Глава РФ был бы не против встречи в Белоруссии.