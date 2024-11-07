Лукашенко готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов номинировать избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию. Но для этого американскому лидеру надо выполнить одно условие, сообщает ТАСС .

Лукашенко отметил, что если республиканец после возвращения в Белый дом прекратит войны, то его можно будет выдвинуть на Нобелевскую премию.

Белорусский лидер напомнил, что Трамп во время избирательной кампании в том числе пообещал завершить конфликт на Украине. По словам Лукашенко, если американцу удастся это сделать, то Минск призовет вручить ему Нобелевскую премию.

Ранее стало известно, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта на Украине. Он состоит из нескольких пунктов, один из которых гласит, что Киев откажется от вступления в НАТО минимум на 20 лет.