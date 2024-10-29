Лучший прогнозист США предсказал итоги выборов президента

Лучший прогнозист США по версии Bloomberg, «самый точный экономист» страны Кристоф Барро предсказал итоги выборов. По его словам, с большей долей вероятности к власти снова придет Дональд Трамп, сообщает РБК .

Он также высказал уверенность, что республиканцы будут контролировать обе палаты конгресса. Экономист считает, что рост ВВП США ускорится при любом исходе выборов. Сегодня рост показателя сдерживает именно неопределенность.

Барро отметил, что при победе Харрис и разделенном конгрессе в экономике страны не произойдет почти никаких изменений. Если победит Трамп, но конгресс также останется разделен, то это не даст ему сокращать налоги для корпораций. По мнению экономиста, новый президент сосредоточится на внешней политике и развитии торговли.

При полном контроле республиканцев над конгрессом, что, вероятнее всего, и произойдет, Трамп сможет полностью реализовать свои предвыборные обещания. Это благотворно повлияет на рост ВВП США.

Ранее стало известно, что Трамп хочет переосмыслить Минские соглашения и внедрить в них новые механизмы с целью урегулирования конфликта на Украине. При этом США будут настаивать на том, чтобы их страна не участвовала в предложенных механизмах.