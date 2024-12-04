«Лучше залезь обратно в коробку»: автор «плана Келлога» ответил Малофееву

Будущий спецпредставитель США «по Украине и России» Кит Келлог заявил, что основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву «лучше залезть обратно в свою коробку». Ранее Малофеев сказал, что по приезде Келлога в Москву с мирным планом по Украине его «пошлют к черту, потому что нам ничего из этого не нравится», сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

«Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте (избранном президенте США Дональде — ред.) Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — сказал Келлог, комментируя недовольство Малофеева его мирным планом.

2 декабря Малофеев в беседе с Financial Times выразил мнение, что президент России Владимир Путин может отказаться от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если Дональд Трамп не привлечет к контактам «более широкие круги», которых будет заботить безопасность РФ. По словам российского бизнесмена, если посланник США приедет в Москву со своим «планом Келлога», то его примут и «пошлют к черту» из-за неудовлетворенности условиями договора.

«Чтобы переговоры были конструктивными, нам нужно говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира», — добавлял Малофеев.

Представитель создателя «Царьграда» заявил, что бизнесмен не будет давать новых комментариев и «все сказал» в разговоре с FT.

