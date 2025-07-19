Лопухов: с начала СВО осуществлялись провокации у посольства РФ на Мальте

Попытки устроить рядом с посольством РФ на Мальте провокации против РФ предпринимались вскоре после начала спецоперации. Однако местные власти оперативно на них отреагировали, и подобных случаев больше не было, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.

Через некоторое время после начала СВО провокаторы пытались провести рядом с посольством РФ акции с антироссийскими и русофобскими лозунгами. Однако власти Мальты оперативно отреагировали. Они сказали, что в государстве нельзя разжигать рознь, в том числе из-за национальной принадлежности. С того времени таких провокаций не совершалось.

При этом Лопухов отметил, что Мальта следует антироссийскому курсу ЕС. Из-за этого межгосударственные отношения между странами пребывают на наиболее низком уровне за всю историю. Однако на основе человеческих связей может быть восстановлен диалог.

По словам посла России на Мальте, страна присоединилась к санкциям против РФ и следует ограничительным мерам, резолюциям, которые продвигает Брюссель. Но Москва не теряет веру в лучшее. Точек соприкосновения между государствами всегда было много.