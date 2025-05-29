Литва развернула у границы с Белоруссией крупнейший в стране военный лагерь

На полигоне Пабраде, который находится в 15 километрах от границы с Белоруссией, развернули крупнейший в Литве военный лагерь под открытым небом, сообщает « Интерфакс ».

По данным Минобороны Литвы, полевой лагерь отличается масштабностью и современной инфраструктурой. В ведомстве также отметил, что это позволяет обеспечить полноценные условия проживания и работы военнослужащих во время различных учений.

Отмечается, что лагерь может вместить до 1600 солдат, «что улучшает возможности военной подготовки».

Ранее стало известно о пропаже четверых американских солдат и гусеничной машины во время учений на полигоне в Пабраде. Днем позже армия США заявила, что затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules обнаружена.