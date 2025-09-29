Украина больше не может действовать в качестве суверенного государства. Суверенитет страны «закончился», когда она утратила одну пятую собственной территории, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в передаче «Борцовский час», сообщает РИА Новости .

Оставшуюся часть Украины содержит Запад. Если ЕС и США решат, что на следующий день не дадут денег, то для Киева все будет «кончено».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Жители региона приняли такое решение на референдуме.

В сентябре 2022 года в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях были проведены референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.