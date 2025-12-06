Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что финансовая поддержка Украины для ведения боевых действий лишь затянет существующий конфликт, в котором Киев, по его мнению, не сможет одержать победу, пишет РИА Новости .

Пеллегрини подчеркнул необходимость активизации усилий, направленных на скорейшее начало переговоров между США и Россией для прекращения войны. Он убежден, что выделение десятков или сотен миллиардов долларов на закупку вооружения и военной техники для Украины приведет лишь к эскалации конфликта, имеющего катастрофические последствия для страны.

Пеллегрини также коснулся вопроса о планах Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования военных нужд Украины, отметив, что эта идея связана с многочисленными техническими сложностями и потенциальными рисками.

Президент Словакии предложил использовать вышеуказанные средства для восстановления Украины после завершения конфликта, направив их на ремонт инфраструктуры, электроснабжения и разрушенных зданий. Пеллегрини считает очевидным, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с российской армией, учитывая ее масштаб и решительность, и вытеснить российские войска со своей территории.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал идею передачи замороженных российских активов Киеву для финансирования военных расходов незаконной конфискацией, предупредив о серьезных ответных мерах со стороны России. Фицо подчеркнул, что приоритетом должен быть мирный план для Украины, а не финансирование продолжения конфликта.

