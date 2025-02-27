Лидер РПК Оджалан призвал сторонников сложить оружие в Турции

Заключенный лидер «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдулла Оджалан призвал членов своей организации прекратить вооруженную борьбу в Турции. Он заявил, что РПК «должна самораспуститься», утверждает немецкое издание-иноагент Bild*.

«РПК должна самораспуститься, я призываю ее сложить оружие», — заявил Оджалан в ходе обращения к соратникам.

До этого руководитель РПК встретился с представителями прокурдской «Партии демократических трудящихся» (DEM). Встреча состоялась на тюремном острове Имрали рядом со Стамбулом.

Лидер курдов с 1999 года отбывает наказание в турецкой тюрьме. В 1978 году Оджалан основал РПК, признанную террористической в Германии, Турции и ряде других стран.

* Признано в России иностранным агентом.