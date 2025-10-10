Личный букет: лидер КНДР поприветствовал российские коллективы

Мероприятие было приурочено к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ), Ким Чен Ын лично поднялся на сцену после выступления, чтобы выразить признательность артистам, и передал им цветочную корзину от своего имени.

В концерте приняли участие такие известные российские коллективы и исполнители, как Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Театр балета Аллы Духовой «Тодес», Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ, а также певцы Ярослав Дронов (Shaman) и Александра Воробьева.

Лидер КНДР отметил, что мероприятие внесет значительный вклад в развитие отношений между Россией и КНДР, которые «укрепляются с каждым днем». На мероприятии также присутствовали высокопоставленные северокорейские чиновники, включая министра иностранных дел Цой Сон Хи и заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон.