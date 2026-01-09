Леонид Слуцкий не исключил новых «ударов возмездия» по Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия нанесет новые «удары возмездия», если украинские власти сделают «откровенный заступ за красные линии» по типу атаки на резиденцию российского президента Владимира Путина.

«К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что украинские наши враги <…> ведут себя вне логики по-прежнему, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что если киевский режим продолжит «откровенные заступы за красные линии», то российские «удары возмездия» по территории Украины неотвратимы. Москва не оставит без ответа атаку на резиденцию президента вне зависимости, находится там глава государства или нет.

Помимо этого лидер ЛДПР призвал «господ в Киеве» обратить внимание на реальную ситуацию на фронте и подумать о переходе к мирным переговорам.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина в Новгородской области.

