Лейборист Стармер поблагодарил избирателей за голоса на выборах в Британии

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер выразил признательность избирателям, которые на прошедших накануне парламентских выборах отдали свои голоса за лейбористов, сообщает «Интерфакс» .

«Всем, кто выступал за лейбористов на этих выборах, всем, кто голосовал за нас и доверяет нашей изменившейся Лейбористской партии, — спасибо», — написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter).

Накануне вечером телевизионные экзитполы сообщали, что Лейбористская партия по предварительным итогам уверенно лидирует на выборах в парламент, а Кир Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании.

Лейбористы получат до 410 голосов в британском парламенте, в то время как правящая партия лишь 131 место. Либеральные демократы получат в Палате общин 61 место, антимигрантская партия «Реформировать Соединенное Королевство» — 13 мест и Шотландская национальная партия — 10 мест.

В мае британский премьер-министр Риши Сунак объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства прошли 4 июля.