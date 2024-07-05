Лейборист Стармер поблагодарил избирателей за голоса на выборах в Британии
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Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер выразил признательность избирателям, которые на прошедших накануне парламентских выборах отдали свои голоса за лейбористов, сообщает «Интерфакс».
«Всем, кто выступал за лейбористов на этих выборах, всем, кто голосовал за нас и доверяет нашей изменившейся Лейбористской партии, — спасибо», — написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter).
Накануне вечером телевизионные экзитполы сообщали, что Лейбористская партия по предварительным итогам уверенно лидирует на выборах в парламент, а Кир Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании.
Лейбористы получат до 410 голосов в британском парламенте, в то время как правящая партия лишь 131 место. Либеральные демократы получат в Палате общин 61 место, антимигрантская партия «Реформировать Соединенное Королевство» — 13 мест и Шотландская национальная партия — 10 мест.
В мае британский премьер-министр Риши Сунак объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства прошли 4 июля.