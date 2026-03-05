Лавров: Запад начал прямую, «горячую» войну против России

Глава российского МИД Сергей Лавров высказал позицию, что коллективный Запад фактически ведет против России войну в ее открытой, «горячей» форме. Об этом он сообщил в рамках своего выступления на дипломатическом круглом столе, посвященном вопросам урегулирования украинского кризиса, сообщает RT .

По словам министра, западные государства длительное время подготавливали Украину, формируя из нее государство, враждебное России.

Лавров отметил, что, по плану Запада, Украина должна была стать передовым рубежом гибридной войны, однако в последнее время ситуация переросла уже не только в гибридную, но и в прямую, «горячую» войну западных стран против России.

«И стала (Украина — ред.) острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, но и прямой, „горячей“ войны Запада против России», — заявил Лавров.

Ранее Лавров на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке заявил о нарастании ядерной угрозы в мире. США и Израиль с 28 февраля проводят операцию против Ирана из-за убежденности в том, что он делает ядерную бомбу. Израиль первым нанес превентивный удар по Тегерану, после чего Иран начал отвечать на агрессию в свой адрес ударами по территории противника и американским военным базам, расположенным в регионе.

