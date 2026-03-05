Лавров: Запад начал прямую, «горячую» войну против России
Фото - © РИА Новости
Глава российского МИД Сергей Лавров высказал позицию, что коллективный Запад фактически ведет против России войну в ее открытой, «горячей» форме. Об этом он сообщил в рамках своего выступления на дипломатическом круглом столе, посвященном вопросам урегулирования украинского кризиса, сообщает RT.
По словам министра, западные государства длительное время подготавливали Украину, формируя из нее государство, враждебное России.
Лавров отметил, что, по плану Запада, Украина должна была стать передовым рубежом гибридной войны, однако в последнее время ситуация переросла уже не только в гибридную, но и в прямую, «горячую» войну западных стран против России.
«И стала (Украина — ред.) острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, но и прямой, „горячей“ войны Запада против России», — заявил Лавров.
Ранее Лавров на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке заявил о нарастании ядерной угрозы в мире. США и Израиль с 28 февраля проводят операцию против Ирана из-за убежденности в том, что он делает ядерную бомбу. Израиль первым нанес превентивный удар по Тегерану, после чего Иран начал отвечать на агрессию в свой адрес ударами по территории противника и американским военным базам, расположенным в регионе.
