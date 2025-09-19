Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского находится в состоянии агонии и может завершиться в ближайшее время. Он также объяснил, почему президент России Владимир Путин надел военную форму, сообщает «Царьград» .

Лавров прокомментировал действия украинских властей, назвав режим Владимира Зеленского нелегитимным и находящимся в состоянии агонии. По словам главы МИД, Киев стремится продолжать военный конфликт и пытается втянуть США и Европу в противостояние с Китаем.

Лавров отметил, что украинское руководство саботирует усилия администрации США по урегулированию ситуации и опирается на поддержку так называемой «партии войны» в Европе и США. Он подчеркнул, что Киев отвергает договоренности, достигнутые ранее президентами России и США, и препятствует здравым силам на Западе в поиске мирного решения.

Министр иностранных дел добавил, что подобное поведение характерно для авантюристов и аферистов. Лавров выразил уверенность, что украинский кризис будет решаться в ближайшее время, а не передан будущим поколениям. Он также отметил, что западные покровители Зеленского мешают США конкурировать с Китаем за глобальное лидерство.

