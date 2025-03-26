Лавров с иронией отметил резкую смену мнения в ЕС по перемирию на Украине

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное прекращение огня и сразу потребовал немедленного согласия Москвы.

«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь „мяч“ на стороне президента России Владимира Путина», — сказал он в эфире Первого канала.

Но за 3 дня до заявления «все говорили, что никакого перемирия» не будет, отметил Лавров.

Ранее в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров 18 марта сообщили, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил о том, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить военную помощь Киеву.

Такое небольшое количество информации о переговорах объясняется тем, что в мире множество противников выстраивания равноправного партнерства между Россией и Штатами, подробности тщательно фильтруют, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.