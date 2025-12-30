Лавров: Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ направила США в сентябре приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для диалога могут быть проекты, представленные Соединенным Штатам и странам Европы в 2021 году, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что предстоит сформировать систему гарантий безопасности.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти России констатируют отсутствие готовности со стороны Киева и его западных покровителей к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта.

Заявление прозвучало на фоне информации о предстоящей 28 декабря встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и анонсированных новых переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее МИД России отмечал «медленный, но верный прогресс» в диалоге с Вашингтоном.

