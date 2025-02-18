сегодня в 18:21

Лавров: Россия и США как можно скорее назначат послов

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва и Вашингтон договорились обеспечить назначение послов в странах в ближайшее время, сообщает ТАСС .

Министр представил договоренности, которые были достигнуты по итогам встречи с американской делегацией.

«Первая, наверное, самая срочная и тем более не самая сложная. Это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», — сказал Лавров.

По его словам, нужно снять те препоны, которые долгие годы, прежде всего от администрации бывшего главы государства Джо Байдена, строились на затруднении работы российских дипломатов.

Он добавил, что высокопоставленные дипломаты двух стран в ходе контактов планируют системную работы, чтобы навсегда положить конец созданным неудобствам, реально затрудняющим развитие повседневных отношений РФ и США.

Во вторник состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Площадку для мероприятия предоставила Саудовская Аравия.