Лавров: РФ выступила с инициативой на год продлить действие ДСНВ

Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на год, чтобы «остыть», провести анализ обстановки и больше не мерять все «через украинский аршин». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал российским СМИ в гибридном формате, среди которых был и ТАСС .

Министр иностранных дел России рассказал о том, ведутся ли переговоры с США по поводу продления ограничений ДСНВ. Лавров отметил, что по этому поводу ситуация «абсолютно прозрачная».

Россия знает, какие есть вооружения у США, и наоборот.

«Давайте год возьмем на то, чтобы, если хотите, остыть, проанализировать ситуацию, перестать все мерить через украинский аршин и посмотреть на ответственность великих держав за глобальную безопасность, глобальную стабильность, прежде всего с точки зрения недопущения ядерной войны», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

