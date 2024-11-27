Лавров о ракетных ударах по РФ: если долго испытывать терпение, оно закончится
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал украинские удары американскими ракетами ATACMS по территории России, сообщает ТАСС.
«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: „семь раз отмерь — один раз отрежь“, „Господь терпел и нам велел“. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — заявил Лавров.
Глава российской дипломатии добавил, что в связи с последними событиями у западные политики должны запомнить еще одну пословицу: «русский мужик долго запрягает».
По данным Минобороны РФ, Украина за последние 3 дня дважды пыталась атаковать Курскую область с помощью американских ракет ATACMS. При этом часть западных ракет были произведены в 1990-е годы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что готовят ответную атаку.