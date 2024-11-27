Лавров о ракетных ударах по РФ: если долго испытывать терпение, оно закончится

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: „семь раз отмерь — один раз отрежь“, „Господь терпел и нам велел“. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии добавил, что в связи с последними событиями у западные политики должны запомнить еще одну пословицу: «русский мужик долго запрягает».

По данным Минобороны РФ, Украина за последние 3 дня дважды пыталась атаковать Курскую область с помощью американских ракет ATACMS. При этом часть западных ракет были произведены в 1990-е годы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что готовят ответную атаку.