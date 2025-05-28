Лавров: о новом раунде переговоров России и Украины сообщат в ближайшее время

О новом раунде прямых переговоров между делегациями из России и Украины станет известно в ближайшее время. Кремль будет настаивать на том, чтобы Киев отменил дискриминационные законы, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, сообщает ТАСС .

Дипломат отметил, что 16 мая в турецком Стамбуле возобновились прямые переговоры между Москвой и Киевом. На них обсуждаются все вопросы урегулирования конфликта.

На переговорах Россия требует, чтобы власть Украины отменила дискриминационные законы. Во время дальнейших встреч Москва будет продолжать просить пойти на такой шаг.

«Будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о которых мы объявим в самое ближайшее время», — сказал Лавров.

Ранее Минобороны России сообщало, что Украина при поддержке ряда европейских государств предприняла провокационные шаги, чтобы сорвать мирные переговоры. С 20 мая ВСУ значительно увеличили количество ударов с использованием беспилотников и западных РСЗО по территории РФ.