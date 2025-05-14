Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет представлять страну и участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая, сообщает «Коммерсант» .

Кто именно будет представлять РФ на это встрече, официально еще не объявили.

При этом ранее The Washington Post, ссылаясь на бывший высокопоставленный источник Кремля, рассказала, что делегацию РФ могут возглавить помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. В российских Telegram-каналах появлялась аналогичная информация.

В среду спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что планирует приехать в Стамбул с госсекретарем Марко Рубио.

Ранее президент России Владимир Путин назначил дату переговоров с Украиной в Стамбуле на 15 мая.