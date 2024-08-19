Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у власти на Украине находится нацистский и террористический режим, сообщает РИА Новости .

«Для нас абсолютно ясно, что это террористический режим. Нацистский террористический режим, который в общем-то изначально был создан в результате госпереворота, организованного при прямой поддержке США», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что западные союзники Киева не позволят на международном уровне признать Украину террористическим государством.

Министр добавил, что после госпереворота в феврале 2014 года новые киевские власти объявили войну украинскому народу. Речь идет о запрете русского языка, угрозах вышвырнуть русских с Крымского полуострова и многочисленных русофобских высказываниях.

Ранее глава российской дипломатии заявил, что капитуляции России в СВО на Украине в любом случае не будет. Министр подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты.