Лавров назвал отсутствие диалога между США с РФ идиотизмом Байдена

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа отнеслась к отсутствию диалога с Россией как к «идиотизму», доставшемуся в наследство от команды его предшественника Джо Байдена, сообщает « Коммерсантъ ».

«Пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — заявил он.

Лавров добавил, что Россия и США как ответственные игроки на международном поле не должны допустить, чтобы несовпадение их интересов переросло в конфронтацию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа. По словам Пескова, она была чрезвычайно полезной и может стать одним из шагов к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Первый контакт Путина и Трампа в 2025 году состоялся в рамках телефонного разговора 18 февраля. Тогда американский лидер заявил о желании как можно скорее завершить украинский конфликт. Путин согласился с главой США, но подчеркнул, что обязательно должна быть устранена первопричина его возникновения.