Лавров назвал киевский режим «выкормленными нацистами»

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Европа специально «выкармливает» киевский режим, потому что он нужен ей для войны с Россией, сообщает ТАСС .

Российский министр выступил на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Он дал характеристику нынешним властям Киева.

«Это — выкормленные нацисты…» — сказал Лавров.

Он заявил, что киевский режим нужен Европе для войны с РФ. Лавров также обратил внимание на то, что сейчас на Украине ведется истребление всего русского — языка, культуры, СМИ, канонического православия. Тем самым нарушается первая статья Устава ООН.

Как отметил Лавров, пособником в этом выступают государства Европы. Министр добавил, что в связи с этим, а также в преддверии 80-летия Великой Победы, особенно актуальная задача удвоения усилий, направленных против фальсификации истории и идейного реваншизма, которые наблюдаются во многих странах ЕС.