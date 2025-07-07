Киевский режим не представляет население юго-востока Украины. В соответствии с международным правом, просить использовать принцип «территориальной целостности» это государство не может, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью для венгерской газеты Magyar Nemzer, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что в 1970 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права. В ней указано, что принцип территориальной целостности может использоваться в отношении стран, чьи правительства соблюдают равноправие и самоопределение народов, имеют власти, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи все население, которое живет на этой территории.

По словам Лаврова, всем видно, что на Украине русофобия стала государственной политикой. Поэтому государство не представляет население русскоязычных регионов страны, среди которых раньше были Севастополь, Крым, Запорожская, Херсонская области, Луганская и Донецкая народные республики.

«Людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они — граждане второго сорта, чужаки», — сказал Лавров.