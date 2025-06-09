Лавров: формат Россия-Индия-Китай показал свою эффективность

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на панельной дискуссии «Многополярный мир в XXI веке» сообщил, что формат Россия-Индия-Китай оказался очень удобным для стран-участниц, передает корреспондент РИАМО.

«Когда состоялся первый трехсторонний саммит в формате Россия-Индия-Китай, эта тройка утвердилась как очень удобный для всех формат. Про него не так много писали, как про ШОС, БРИКС. Но РИК без особого шума, не скрываясь и не таясь, уверенно проводило сотрудничества в этом формате», - сказал Лавров во время панельной дискуссии.

Глава российской дипломатии отметил, что состоялось около нескольких десятков встреч министров иностранных дел стран РИК, а также руководителей других ведомств.

Лавров добавил, что от этого многополярный мир только усиливается.