L’AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить ракеты Tomahawk для Украины

Украина также нуждается в дополнительных системах противоракетной обороны, а также в средствах для создания и закупки своего оружия в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское издание.

Ранее Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.

Он отметил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать эти ракеты.

