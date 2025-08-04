La Vanguardia: ЕC рискует превратиться в американскую «энергетическую колонию»

Соглашение о пошлинах, заключенное между Брюсселем и Вашингтоном, может привести к тому, что Евросоюз превратится в американскую «энергетическую колонию», сообщает ТАСС со ссылкой на La Vanguardia.

Европа и США договорились, что Белый дом в августе установит пошлины в размере 15% на большинство ввозимых в США европейских товаров, тогда как ранее Вашингтон хотел ввести 30-процентный тариф. Взамен Евросоюз пообещал запретить импорт российских нефти и газа в свои страны. Он также согласился закупать американские энергоресурсы.

Из текста соглашения следует, что Европа потратит 750 млрд долларов в течение трех лет на закупку нефти, сжиженного природного газа и угля у США. Чтобы выполнить это обязательство, ЕС придется утроить импорт американского топлива в 2025 году.

Издание La Vanguardia просит обратить внимание на «мелкий шрифт» данного торгового соглашения, который вызывает «наибольшие сомнения». Оно считает, что благодаря соглашению о пошлинах ЕС может вскоре превратиться в американскую «энергетическую колонию».

Между тем эксперты называют эту сделку ужасной для ЕС. Они полагают, что он согласился на нее из-за риска уменьшения количества воинского контингента США в Европе.