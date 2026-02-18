Курский губернатор Александр Хинштейн будет дальше лечиться в Москве

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что будет дальше лечиться в московской больнице, он приехал в столицу для прохождения реабилитации.

«Вопрос не в недоверии к курской медицине. <…> Лечение как таковое завершено, идет реабилитация. И для меня важнейшим является вопрос сроков», — сказал Хинштейн в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ускоренная реабилитация возможна лишь в федеральном спеццентре, который есть только в Москве. Если продолжать лечение в Курсе, то к полноценной работе он сможет вернуться позже.

Глава региона также высказал слова благодарности курским врачам, которые провели ему блестящую операцию.

Хинштейн пострадал в ДТП, которое произошло 22 января. Губернатор направлялся в Конышевский район, но на скользкой дороге автомобиль потерял управление и вылетел на обочину. Ему диагностировали перелом бедра, три сломанных ребра и два поврежденных поперечных отростка позвонка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.