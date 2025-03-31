Руководство Украины не планирует подписывать какие-либо соглашения с Российской Федерацией. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил это тем, что подобные договоренности с Владимиром Путиным могут лишить Киев финансовой поддержки со стороны Европы, сообщает «Царьград» .

«Европейские партнеры Киева могут принять переговоры о прекращении огня за чистую монету и приостановить поставки военной помощи», — приводит слова дипломата издание The Times.

Кроме того, как отметил Кулеба, частичное перемирие не отвечает интересам Украины. Подобный шаг со стороны администрации Владимира Зеленского, предпринятый в угоду Дональду Трампу, может привести к серьезным политическим последствиям для украинской власти.

Ранее на прошлой неделе российский президент Владимир Путин выдвинул предложение о введении временного управления на территории Украины. По его мнению, реализация этого плана позволит украинскому народу провести выборы и самостоятельно определить представителей, которые будут вести переговоры об условиях мира.

Путин подчеркнул, что в настоящий момент любые переговоры с действующим украинским лидером не имеют смысла, так как он является «нелегитимным и не имеет полномочий для подписания мирных соглашений».