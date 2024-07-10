Крым потребует от Киева компенсаций за экоцид и лингвоцид

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В Крыму готовят новый список финансовых претензий к Украине

В Крыму готовят новый список финансовых претензий к Украине из-за нанесенного ущерба, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В плане ущерба, нанесенного Крыму продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом, лингвоцидом, осуществлявшимися Киевом», — сказал спикер.

По словам Константинова, в документ попадут и претензии, связанные с атаками на Крымский мост.

Киевские власти ранее неоднократно прекращали подачу электроэнергии и воды на полуостров.