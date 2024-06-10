Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что большинство после выборов в Европарламент останется за проукраинскими и проевропейксими партиями. Тем не менее, по его словам, популярность правых партий в ЕП растет, и это видит Кремль, сообщает Газета.ru .

Песков отметил, что в данный момент «проевропейцы» остаются лидерами в Европейским парламенте, однако «со временем правые партии будут наступать им на пятки». По его словам, российские власти внимательно наблюдают за указанным процессом.

«Но мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в ЕС — ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом <…>», — сказал Песков.

На выборах в ЕП первое место заняла Европейская народная партия, получив 181 место в парламенте из 720. Правая партия «Идентичность и демократия» и умеренно правая «Консерваторы и реформисты» на двоих получили 133 места в ЕП.