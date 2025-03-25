Кремль в ближайшее время поделится итогами переговоров в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время на сайте главы государства появится публикация об итогах переговоров в Эр-Риде Саудовской Аравии, сообщает ТАСС .

Представители украинской и американской делегаций обсуждали детали 30-дневного перемирия, которое будет действовать на Черном море. США во время переговоров планировали разместить представителей от РФ и Украины в комнатах по соседству. Так они хотели заниматься челночной дипломатией.

Вашингтон пообещал обеспечить Москве восстановление доступа к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Таким образом, при содействии США экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок будет упрощен.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также призвал к восстановлению зерновой сделки, но в более приемлемой для всех форме. В таком случае Москве потребуются четкие гарантии.